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Erzurum ve Erzincan için kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Bölgede etkili olan kar sebebiyle 82 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum ve Erzincan'da kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın genel olarak az bulutlu ve açık zamanla parçalı ya da çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, gece saatlerinden itibaren Erzincan geneli ve Erzurum'un güney ve güneybatı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzincan'da karla karışık yağmur ve zamanla kar, Erzurum'da ise kar şeklinde olması beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın, güney yönlerden hafif, yer yer kuvvetli olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzincan genelinde saatte 60 ile 80 kilometre arasında değişen hızla esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 14, Erzurum'da 12, Ağrı'da 7, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 9, Erzincan'da 6, Iğdır'da 5, Ağrı'da 3, Erzurum'da 1, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 60, Kars Sarıkamış'ta 49 Erzurum Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca Erzincan genelinde kuvvetli rüzgar nedeniyle başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler
olmak üzere, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

- 82 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan'da 67, Ağrı'da 8, Erzurum'da ise 7 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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