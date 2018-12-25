Erzurum ve Erzincan için kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum ve Erzincan'da kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın genel olarak az bulutlu ve açık zamanla parçalı ya da çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, gece saatlerinden itibaren Erzincan geneli ve Erzurum'un güney ve güneybatı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzincan'da karla karışık yağmur ve zamanla kar, Erzurum'da ise kar şeklinde olması beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın, güney yönlerden hafif, yer yer kuvvetli olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzincan genelinde saatte 60 ile 80 kilometre arasında değişen hızla esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 14, Erzurum'da 12, Ağrı'da 7, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 9, Erzincan'da 6, Iğdır'da 5, Ağrı'da 3, Erzurum'da 1, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olacak.