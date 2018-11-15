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Erzurum ve Erzincan için kuvvetli kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

Erzurum'un güneyi ve Erzincan'da yarın orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar bekleniyor

Erzurum ve Erzincan'da yarın orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın 12.00-23.30 saatlerinde Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan genelinde orta kuvvette (3-10 santimetre) ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) kar yağışı bekleniyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Erzincan Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi meteorolojik uyarı

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