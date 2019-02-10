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Erzurum ve Erzincan'da Çin'e Doğu Türkistan protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Sabah namazı sonrası toplanan vatandaşlar Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar, Erzurum ve Erzincan'da protesto edildi.

Erzurum'daki Lala Paşa Camisi'nde Erzurum Sivil Toplum Platformunca (ESTP) düzenlenen programda konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Erzurum Şube Başkanı Fahri Güzel, Doğu Türkistan'ın 70 yıla yakın süredir Çin tarafından işgal altında bir Müslüman yurdu olduğunu söyledi.

Güzel, "Bugün Doğu Türkistan'da Müslümanlar işgal altındaki yurtlarında tam bir esarete mahkum edilmek istenmektedirler. İnanç hürriyetini ayaklar altına alan Çin yönetimi dine ait her şeyi yasaklamış durumda. Uygurlu Müslümanların çocuklarına Müslüman isimleri vermesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve kadınların başörtüsü takması bile yasaklanmış durumda." dedi.

Doğu Türkistanlı Mehmet Tursun ise Mısır'daki El Ezher Üniversitesinde okuduğunu belirterek, Çin'in yurt dışında okuyan Uygur öğrencileri, aileleriyle tehdit ettiğini kaydetti.

Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulmün, dünyada eşine az rastlanır bir eziyete dönüştüğünü aktaran Tursun, "Çin'in bu politikası hiçbir hukuka sığdırılamaz. Müslüman ailelerin evlerine yerleştirilen Çinliler, evin içinde İslama dair herhangi bir şey yapıldığında hemen Çin makamlarına şikayet ediyorlar. Çin polisi de 'bölücülük' ve 'terörizm' yaftalarıyla Müslüman Uygurları tutukluyor." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın dua etmesiyle son buldu.

- Erzincan

Erzincan'da da Terzibaba Cami'de kılınan sabah namazının ardından "Zulme Karşı Duaya Kalk" sloganıyla bir araya gelen ve ellerinde Doğu Türkistan bayrakları bulunan yaklaşık 150 kişilik grup, Çin yönetimine tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Erzincan Başkanı Hasan Çakmak, Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altında yaşayan bir İslam yurdu olduğunu vurguladı.

Doğu Türkistan'ın Filistin, Arakan ve Keşmir gibi zulmün hiçbir zaman eksik olmadığı bir coğrafya olduğunu ifade eden Çakmak, şunları söyledi:

"Daha önceden kültür devrimi altında yaptığı zulümleri yeniden hortlatan komünist dikta yönetimi, bölgeye getirdiği Çinlileri Uygurlularla kardeş ilan ettiğini söyleyerek her eve bir Çinli yerleştirme kararı aldı. 66 yıldır Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında varoluş mücadelesi veren Uygurlu Müslüman kardeşlerimiz soykırım tehlikesi yaşamaktadır."

Grup, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in yaptığı duanın ardından dağıldı.

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