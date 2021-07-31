Erzurum, Van ve Hakkari'de sel felaketi! Karayolu ulaşıma kapandı

Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla Oltu-Göle karayolu sel sularının getirdiği hafriyat ile kaplandı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede araçlar 2 saat mahsur kaldı. Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol temizleme çalışmasına başladı. Vatandaşlar, "Bir anda yağmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle yolları kayalar ve taşlar kapladı. 2 saattir buradayız. Daha fazla bir afet olmaz inşallah" dedi.

Karayolunun trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

HAKKARİ'DE DE YAŞANDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar sele neden olunca, 500 koyun sele kapılıp telef oldu ve kayboldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Mor Yaylası’nda meydana geldi. Sabah saatlerinde koyun sağmaya giden Berivanlar, öğlen saatlerinde aniden bastıran yağışlara karşı hazırlıksız yakalanması üzerine 6 bine yakın sürünün içerisinde bulunan yaklaşık 500 koyun sele kapılmasıyla berivanlar (süt sağan kadın) zor anlar yaşadı. Vatandaşlar su çamur demeden koyunlarını su kanallarında aradı. Sele kapılan koyunları kurtarmak için giden 3 berivan yaralandı. Yoğun yağışlardan dolayı yolların bozulmasıyla ve yetersiz kalan köy halkı İl Özel İdare ekiplerine haber verdi. Yapılan çalışmalar sonucu, yollar açılırken telef olan ve kaybolan yaklaşık 500 koyundan 50’si kesildi.

TÜM KÖY KOYUNLARI ARIYOR

Tüm köy halkı kaybolan koyunların aramasına çıkarken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için de bölgede hazır bekledi. Felaketi yaşadıklarını ifade eden Eşref Kıratlı, "Saat 14.00 gibi olay meydana geldi. Yoğun bir yağış sonucu heyelan ve sel oluşmasıyla 500’e yakın koyun telef oldu ve kayboldu. Yayladan köye kadar sel her şeyi kendisiyle getirdi. Şuan koyunlarımızın yarısı kaybolmuş durumda. Biz koyunlarımızın yarısını taş, toprak altında olduğu düşünüyoruz. Kurtardığımız kadar kurtardık gerisi görülmüyor’’ dedi.

500 koyunu telef olduğunu ifade eden Eyüp Avcı, "Koyunlarını kurtarmak isteyen 3 berivanımız yaralandı. Yaralanan berivanlarımızı hastaneye kaldırdık. Toplam 6 bin koyun buradaymış ve içlerinde toplam 500 koyun sele kapılarak telef oldu ve kayboldu. Burada hemen her yerde her tarafında koyunlarımız kaybolmuş şekilde biz de arıyoruz ve sağolsun ekipler de burada yardım ediyorlar’’ ifadelerini kullandı.

"FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"



Köy halkı olarak felaketinin eşiğinden döndüklerini ifade eden köy muhtarı İkram Mıhçı, "Öğlen saatlerinde oluşan selden dolayı çok zararımız olmuş. 500 tane koyunumuz şuan telef ve kaybolmuş durumda. Tüm köy halkı olarak seferber olduk. Bende bizim İl Özel İdaresine haber verdim. Onlarda çalışmalarını sürdürüyor. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Zararımız çok. Yaralılarımızda oldu tabi ki şuan hastanedeler.’’ şeklinde konuştu. (İHA)

VAN'DA 6 EV YIKILDI

Van’ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sele kapılarak son anda kurtarılan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı.

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan boş bir minibüs ağaçlara takılarak dururken, 6 ev ise yıkıldı.

"HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından son anda yarı baygın şekilde kurtarılan Kader Yurtseven (22) ise yaşadığı dehşeti anlattı. Nefes almakta zorlanan ve uzun süre sonra kendisine gelen Yurtseven, evin en büyüğü olduğunu ve hayvanları almaya giderken sele kapıldığını ve hiçbir şeylerinin kalmadığını söyledi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve beraberindeki yetkililer de selin ardından hemen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Solak, yaraların sarılması için devlet olarak gerekeni yapacaklarını söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Esenyamaç Mahallesi’nde 5 ve bağlı Onikidere mezrasında ise bir evin yıkıldığı sel felaketinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma da yaşanmadı. Evleri yıkılanların geçici olarak yurtlara yerleştirileceği belirtilirken, AFAD, UMKE, jandarma, belediye ve kaymakamlık görevlileri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

Van Valiliği ise yaşanan sel felaketinin ardından bir açıklama yaparak, özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşların hayvan otlatmamalarını istedi. Açıklamada, “28 Temmuz Çarşamba gününden bu yana Başkale ilçemizde meydana gelen sağanak yağış ve sel felaketi bugün (31 Temmuz Cumartesi) etkisini artırarak Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde maddi hasara yol açmıştır. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı olmazken, sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesine ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” denildi.



