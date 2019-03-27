Erzurum ve Kars'ta ulaşıma kar engeli

ERZURUM (AA) - Kar yağışı nedeniyle Kars ve Erzurum'da 33 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte kar ve tipi nedeniyle 31 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kentte çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da kar yağışı yüzünden Arpaçay ilçesi Bacıoğlu ile Sarıkamış'ın Yarkaya köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.

