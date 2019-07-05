Erzurum'a 'Leed Gold' sertifikalı hastane

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 2013 yılında inşasına başlanan Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'lık bölümü tamamlandı. Toplam 400 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve 1250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, 'çevre dostu' olarak inşa edilmesi nedeniyle 'Leed Gold' sertifikası almaya hak kazandı. Şehir Hastanesi Koordinatörü Mehmet Demircioğlu, 700 milyon liraya mal olması beklenen hastanenin Avrupa'da örnek olarak gösterileceğini söyledi. Şehir Hastanesi Koordinatörü Mehmet Demircioğlu İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir ile birlikte yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nde basın mensuplarına bilgi verdi. Bünyesinde kadın doğum, fizik tedavi merkezi ve psikiyatri merkezini barındıracak olan hastanede aynı anda 40 ameliyat yapılabileceğini kaydeden Demircioğlu, 200 yataklı yoğun bakım ünitesiyle sadece Erzurum ve Doğu değil komşu ülkelere de hizmet verileceğini söyledi. Hastanedeki bütün blokların ahşap kaplamalarının yapıldığını, tefrişatı için çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Demircoğlu, ameliyathanelerin ise bir ay sonra tamamlanacağını aktardı. Demircioğlu, yüzde 90’lık bölümü tamamlanan hastanenin yaklaşık 700 milyon liraya mal olacağını ve açılışı için 2 ay sonra Sağlık Bakanlığı’na izin dilekçesi vermeyi planladıklarını ifade etti. Demircioğlu, hastanenin hizmete girmesiyle birlikte hemen yanındaki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaların başlayacağını kaydetti. LEED GOLD STATÜSÜ 2 bin adet sismik izolatörle şiddetli deprem anında bile hizmet verecek olan şehir hastanesinin sahip olduğu özellikleriyle Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (United States Green Building Council) tarafından 'Leed Gold' statüsünde yeşil bina sertifikası alacağı bilgisini veren Demircioğlu, açılışa kadar sertifikanın da gelebileceğini söyledi. Binaya kurulan güneş panelleri sayesinde hastanenin enerji ihtiyacının da karşılanacağını kaydeden Demircioğlu, digital sistemle kağıt tüketiminin de asgari düzeyde olacağını belirtti. HİLAL YAĞMUR SULARINI TOPLAYACAK Demircioğlu, terastaki 4 bin 600 metrekare büyüklüğündeki hilalle hastanenin aynı zamanda tematik bir sağlık kuruluşu olduğunu açıkladı. Gece kırmızı. Gündüz ise beyaz renkte gözlenecek hilalin yağmur sularını depolayacağını aktaran Demircioğlu, toplanan suyun hastanenin bahçesini sulamada kullanılacağını söyledi. KİNG SUİT VE VİP SUİT ODALAR Tek kişilik odalarla toplam 1250 yatak kapasitesi olan hastanenin istenildiği zaman 3 bin yatağa dönüşebileceğini aktaran Demircioğlu, 200 üst seviyeli yoğun bakım ünitesinin sadece Erzurum ve Doğu değil komşu ülkelere de hizmet verebileceğini kaydetti. King ve VIP süit odaların sağlık turizminin hizmetinde olacağını söyleyen Demircioğlu. Hastanenin Avrupa’da örnek gösterilen 3-4 hastaneden biri olacağını vurguladı. HASTALARI ARAÇLAR TAŞIYACAK Bu arada 400 bin metrekare kapalı alanı bulunan hastanede yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda koridor bulunuyor. Hastaneye gelenler için rehber personelin görev yapacak. Ayrıca hastalar için hastane içinde servis çalışacak. Demircioğlu, aracın geçeceği yolun da önümüzdeki günlerde yapılacağını bildirdi.

