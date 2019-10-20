Erzurum’a şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Erzurumlu Piyade Er Sezai Eşkioğlu, bölücü terör örgütü mensuplarının makineli tüfekle yaptıkları taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik 34. Hudut Tugayı Karagöztepe Üs Bölgesi’nde görevli Erzurum Altıntepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Er Sezai Eşkioğlu (20), bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının makineli tüfekle yaptıkları taciz ateşi sonucu yaralandı. Eşkioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazına sonrası Altıntepe Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilecek.

