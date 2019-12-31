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  4. Erzurum'a şehit ateşi düştü

Erzurum'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:53 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde meydana gelen patlamada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya'nın (27) Erzurum'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - SURİYE'nin Tel Abyad kentinde meydana gelen patlamada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya'nın (27) Erzurum'da yaşayan ailesine acı haber verildi.
'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde görevli Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, Tel Abyad'da 29 Aralık'ta meydana gelen patlamada yaralandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ambulansla getirilen Kaya, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Rahmi Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı kurtarılamayarak, şehit oldu.
Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde yaşayan Güllü- Abdurrahman Kaya çiftinin 3 çocuğundan ortancası Rahmi Kaya'nın şehit olduğu haberi, ailesine verildi. Acı haberi alan Kaya çifti, Şanlıurfa'ya gitti. Şehidin ailesinin oturduğu Palandöken Caddesi'ndeki Çağrı Apartmanı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberin duyulmasından sonra ailenin yakınları ve komşuları, eve taziye ziyaretine geldi.
Şehidin amcasının oğlu Taner Kaya, Rahmi Kaya'nın, ailelerinin ilk şehidi olmadığını ve dedelerinin kardeşinin 1969'da Van'da şehit olduğunu söyledi. Taner Kaya, "Bu evin ikinci şehididir. Bu ilk şehidimiz değil ki son şehidimiz olsun. Şehidimizin ailesi, Şanlıurfa'ya gitti. Vatan sağ olsun" dedi.
Uzman onbaşı olarak 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen Rahmi Kaya'nın cenazesi, bugün saat 15.00'te askeri uçakla Erzurum'a getirilecek. Şehit Kaya, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliği'nde son yolculuğa uğurlanacak.

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