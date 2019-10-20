Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)

'KOMANDO OLACAĞIM SEVİNCİ İLE GİTTİ'

Türk bayrakları ile donatılan şehit Sezai Ekşioğlu'nun ailesinin Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyündeki evinden kadınların ağıt sesleri yükseldi. Baba Mustafa Ekşioğlu ise gözyaşları içinde belediye tarafından kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti.

Şehidin cenazesinin bugün akşam saatlerinde geleceğini söyleyen Altıntepe Muhtarı Muğdat Keleş, "Cenaze, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna konulacak ve yarın öğle Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köyündeki mezarlığa defnedilecek. Şehit haberi bizi derinden üzdü. Çok iyi bir çocuktu. Kısa bir süre önce izne gelmişti. Allah rahmet eylesin. Duyduğuma göre ilk nöbette şehit düşmüş" dedi.

​Şehit Sezai Ekşioğlu'nun köyde yaşayan arkadaşı Bilal İpek ise "15 gün önce dağıtıma gelmişti. İki gün kaldı. Ailesi ile görüştü. Görev yerinin Hakkari'ye düştüğü için seviniyordu. 'Komando olacağım' sevinci ile gitti. Bu sabah şehit haberini aldık. Allah herkese şehitliği nasip etmez. İlk kez bugün nöbete çıkmış. Allah rahmet eylesin. Köyümüzün iyi gençlerinden biriydi" diye konuştu

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