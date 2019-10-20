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Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 21:17 | Son Güncelleme

NAAŞI ERZURUM'A GETİRİLDİ Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi saat 20.00'de askeri uçakla Erzurum'a getirildi.

Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)

NAAŞI ERZURUM'A GETİRİLDİ
Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi saat 20.00'de askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanında şehit askerin cenazesini Vali Okay Memiş, askeri ve mülki erkanın yanısıra şehit Ekşioğlu'nun yakınları karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua okudu. Sula, şehit Ekşioğlu için törene katılanlardan helallik istedi. Vali Okay Memiş, yakınlarına taziye dileklerini ilettiği törenin ardından cenaze aracına konan şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit asker için yarın öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Şehit asker, merkez Yakutiye İlçesi Altıntepe köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)

Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)

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