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Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 23:22 | Son Güncelleme

ERZURUM'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 7 kilogram yağış düşen şehirde alt geçitler suyla doldu.

Son bir haftadır mevsim normalleri üzerinde sıcaklık yaşayan Erzurum'da bugün akşam saat 19.00'da başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Meterooloji yetkililerinin konvektif yağışlar olarak adlandırdığı şehirler üzerinde ani ısınmalarla gelişen sağanak, kent merkezinde başta ulaşım olmak üzere yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitlerin suyla dolduğu Erzurum'da mahsur kalan araçlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altlarında korunmaya çalıştı. Doluyla birlikte etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşık yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düşen kent merkezinde bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

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