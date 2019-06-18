HABER

Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 08:58 | Son Güncelleme

İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDI Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede sele dönüştü.

İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDI Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede sele dönüştü. Merkez Yakutiye ilçesinin sanayi mahallesindeki bir petrol istasyonu sulara gömüldü. Çalışanlar kepçeyle anayola kum döküp suyun yönünü değiştirdi. Büyük hasar gören istasyonda çalışanlar ellerinde kovalarla suları boşalıp, önemli evrak ve malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Salih Kara, "Karayolu dereye dönüşmüş ve şehir istikametinden gelen sel suları petrolle doluyordu. Bir anda çaresiz kaldık ve ne yapacağımızı şaşırdık. İlk olarak kepçeyle yola toprak döküp set oluşturduk. Ama her taraf sular içinde kalmıştı. Kabus gibiydi. Bilgisayarlar, evraklar ve irçok malzeme sular içinde kadı" diye konuştu.

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
Son dakika FETÖ operasyonuSon dakika FETÖ operasyonu
TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandıTEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da bu sabah! 130 polis aynı anda harekete geçti

TBMM önünde feci kaza!

TBMM önünde feci kaza!

İBB'den burs açıklaması

İBB'den burs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.