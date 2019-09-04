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Erzurum’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga olayı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Erzurum’da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ağır yaralandığı konuyla ilgili 8 kişi adliye sevk edildi.

Erzurum’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga olayı

Erzurum’da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ağır yaralandığı konuyla ilgili 8 kişi adliye sevk edildi. Kavganın sebebinin ise işten çıkartılan şahıs ile fırıncılar arasında alacak verecek davası yüzünden olduğu öğrenildi.
Olay, dün gece saatlerinde Erzurum’un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre daha önce çalıştığı fırın sahipleri ile alacak verecek konusundan tartışan şahıs yanına aldığı üç arkadaşıyla birlikte fırın sahiplerinin evinin önüne gitti.
Aralarında Erzurum Fırıncılar Odası Başkanı Abdülkadir Ş.’nin de bulunduğu iki grup arasında çıkan tartışma sonrası silahlar çekildi. Yaşanan arbedede ekmek fırınının sahipleri gelen 4 arkadaşı ve yoldan geçen bir vatandaşı ağır şekilde yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıların üçünü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken ikisini ise Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki M.E.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 4 yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.
Aralarında Erzurum Fırıncılar Odası Başkanı Abdulkadir Ş.’nin de bulunduğu Murat G., Resul Ş., Oğuz D., Gürkan A., Kıyan Y., Orhan D. ve Y.Ş., bugün yapılan işlemeleri sonrasında Erzurum Adliyesine sevk edildi.

Erzurum’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga olayı

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