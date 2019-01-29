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Erzurum’da 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:18 | Son Güncelleme

Erzurum’da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

Erzurum’da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. 1 ton 535 kilo, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru oldu.
Jandarma ekiplerince 23 Ocak tarihinde Erzurum - Erzincan karayolu üzeri Aşkale uygulama noktasında yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan tırın ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmesinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı. Tır sürücüsünün sorgusunda verdiği ifade doğrultusunda bu işin organizatörü ve aynı şekilde suç şebekesinin lideri olduğu belirlenen bir şüpheli de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına kaçarken yakalandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Ocak’ta Erzurum’da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon ile 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Sadece onu taşıyan kişi değil, bu işin organizatörü de aynı şekilde suç şebekesinin lideri de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına kaçarken enselenerek yakalandı" dedi.

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