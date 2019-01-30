HABER

Erzurum’da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:15 | Son Güncelleme

Erzurum-Tortum karayolu Güzelyayla geçidinde buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 10 araç birbirine girdi.

Erzurum-Tortum karayolu Güzelyayla geçidinde buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 10 araç birbirine girdi. 1 kişi olay yerinde öldü.
Kaza saat 11.25 sıralarında Tortum Güzelyayla geçidi arasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Artvin istikametinden Erzurum istikametine doğru giden 08 K 9135 plakalı tırın şoförü Muharrem Bayburtlu aracına zincir takmak için durdu. Bu sırada Erzurum istikametinden gelen 23 HK 124 plakalı tır, yolun kaygan olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
Muharrem Bayburtlu’ya çarptı. Artvin Yusufeli doğumlu 42 yaşındaki Muharrem Bayburtlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer istikametlerden gelen 10 araç da kazaya karışırken 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Erzurum-Tortum yolunun bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Marketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildiMarketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildi
FETÖ’den hapis cezası alan öğretmen aynı suçtan yine tutuklandıFETÖ’den hapis cezası alan öğretmen aynı suçtan yine tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.