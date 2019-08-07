Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin "Cumhuriyetimizin değerlerine, anayasaya, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelen o ihaneti bu millet şehitler, gaziler vererek bertaraf etti." dedi.

Aziziye Belediyesince ilçede yapımı tamamlanan "15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine katılan Vali Memiş, yaptığı konuşmada, parkın 15 Temmuz'u temsil etmesi nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

15 Temmuz'un adeta ikinci Kurtuluş Savaşı olduğunu vurgulayan Memiş, "Cumhuriyetimizin değerlerine, anayasaya, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelen o ihaneti bu millet şehitler, gaziler vererek bertaraf etti. Tankın topun üstüne bayrağını alarak karşı çıktı. Bu müthiş bir savunmaydı." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 15 Temmuz'un bir milletin yeniden dirilişinin tarihi olduğunu söyledi.

Sekmen, şunları kaydetti:

"Bu tarihte hepimiz büyük bir hain kalkışma ile karşı karşıya kaldık ama aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği, feraseti ve davetiyle sokağa çıkarak bu kalkışmayı durdurdu. Hiç unutmamamız lazım ki su uyur düşman uyumaz. Yüzyıl evvel olan hadiseler bir bir tekerrür ediyor. Yeniden ülkemizin işgali, parçalanması, bölünmesi, yok edilmesi hedefleniyor. Ama aziz milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devleti olarak buna fırsat verilemeyeceğini göstermiş oldu."