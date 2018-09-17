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Erzurum'da 178 bin öğrenci dersbaşı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'da 178 bin öğrenci ve 10 bine yakın öğretmenle yeni eğitim döneminin başladığını belirterek, bu yıl öğretmen açığının 1100 civarında olduğunu söyledi.

Erzurum'da 178 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'da 178 bin öğrenci ve 10 bine yakın öğretmenle yeni eğitim döneminin başladığını belirterek, bu yıl öğretmen açığının 1100 civarında olduğunu söyledi.
Palandöken'deki Polisamca İlkokulu'nda, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Azizoğlu, Erzurum'da 178 bin öğrenci ve 10 bine yakın öğretmenle yeni eğitim döneminin başladığını belirterek, bu yıl öğretmen açığının bin 100 civarında olduğunu söyledi. Azizoğlu, "Bazı talepler geliyor; yerlerin değiştirilmesi, daha iyi yerlere nakil talepleri alıyoruz. Geçen yıllar yaptığımız gibi bu yıl da bunu yapmayacağız. Buna ne hakkımız ne yetkimiz var. Devletimiz hangi köye, okula tayin etmişse öğretmenimiz orada çocuklarımızı yetiştirecek" diye konuştu.
YELPAZEYLE ÖĞRENCİLERİNİ SERİNLETTİ
Törende daha sonra Polisamca İlkokulu'nun öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı fotoğraflarla sahne aldı. Öğrencilerin folklor gösterisi ise büyük beğeni aldı. Konuşmalar ve gösteri sırasında protokol üyeleri, okul bahçesine kurulan çadırda oturdu. Güneş altında töreni izleyen öğrenciler ise zaman zaman yere oturarak, dinlendi. Bir süre yerde oturan öğrenciler, öğretmenleri tarafından kaldırıldı. Öğretmenlerden birinin, elindeki yelpazeyle öğrencilerini serinletmeye çalıştığı görüldü.
Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ilk ders zilini çalarak, yeni eğitim- öğretim yılını başlattı.

FOTOĞRAFLI

Erzurum'da 178 bin öğrenci dersbaşı yaptıErzurum'da 178 bin öğrenci dersbaşı yaptıErzurum'da 178 bin öğrenci dersbaşı yaptıErzurum'da 178 bin öğrenci dersbaşı yaptı

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