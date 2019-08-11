Erzurum’da 2 ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum’un Köprüköy ve Pasinler ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Köprüköy ilçesinde meydana gelen ilk trafik kazasında tır ikiye bölünerek devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Köprüköy-Horasan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AAH 601 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarihi Çoban Dede köprüsünün giriş kısmına çarparak yan yattı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Tırdan çıkmayı başaran yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen ikinci trafik kazasında ise bir kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 FR 259 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı araç sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

