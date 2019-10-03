Erzurum'da 2 bin 700 yıllık kalede tescil çalışması

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık tarihi kalenin tescil edilerek korunması için çalışma başlatıldı. Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Kaleyle ilgili gerekli değerlerdirmeleri yaptıktan sonra korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi için çalışmalara başlayacağız" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi'nde deniz seviyesinden 2 bin 342 metre yükseklikte bulunan tarihi kale için Erzurum Müze Müdürlüğü harekete geçti. Erzurum'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Güngörmez Mahallesi'nin yanındaki dağda kayalıklar üzerine inşa edilen tarihi yapıyı inceleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, Demir Çağ döneminden günümüze kadar ayakta kalmayı başaran önemli yapılardan biri olduğunu belirtti. Yapı tekniği olarak düzgün olmayan poligonal taşlar üzerine ana kaya üzerinde inşa edilen kalenin Demir Çağ dönemi ve Hititler'de görüldüğünü ifade eden Hüsnü Genç, sur genişliğinin 3 metre olduğunu kaydetti. Kalenin depreme dayanıklı olarak inşa edildiğine dikkat çeken Genç, "Bu kaleyi diğer tarihi yapılardan ayıran özellik depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması. Günümüz tabiriyle kolon sütun tarzında çıkıntılar yapılarak muhkemleştirilerek günümüze kadar sağlam gelmesi sağlanmış" diye konuştu.