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Erzurum'da 2 bin 700 yıllık kalede tescil çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık tarihi kalenin tescil edilerek korunması için çalışma başlatıldı.

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık tarihi kalenin tescil edilerek korunması için çalışma başlatıldı. Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Kaleyle ilgili gerekli değerlerdirmeleri yaptıktan sonra korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi için çalışmalara başlayacağız" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi'nde deniz seviyesinden 2 bin 342 metre yükseklikte bulunan tarihi kale için Erzurum Müze Müdürlüğü harekete geçti. Erzurum'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Güngörmez Mahallesi'nin yanındaki dağda kayalıklar üzerine inşa edilen tarihi yapıyı inceleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, Demir Çağ döneminden günümüze kadar ayakta kalmayı başaran önemli yapılardan biri olduğunu belirtti. Yapı tekniği olarak düzgün olmayan poligonal taşlar üzerine ana kaya üzerinde inşa edilen kalenin Demir Çağ dönemi ve Hititler'de görüldüğünü ifade eden Hüsnü Genç, sur genişliğinin 3 metre olduğunu kaydetti. Kalenin depreme dayanıklı olarak inşa edildiğine dikkat çeken Genç, "Bu kaleyi diğer tarihi yapılardan ayıran özellik depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması. Günümüz tabiriyle kolon sütun tarzında çıkıntılar yapılarak muhkemleştirilerek günümüze kadar sağlam gelmesi sağlanmış" diye konuştu.

Beşik kemerden yapılan kalenin giriş kapısının definecilerin saldırısı sonucu tahrip edildiğini ifade eden Genç, tarihi eserin korunması için gerekli adımların atılacağını kaydetti. Kaleyle ilgili tespitlerini yaptıklarını vurgulayan Genç, şunları söyledi: "Yerleşim yerinin sapa bir noktada olması ve bölgedeki son mahalle olması sebebiyle kale korunaklı kalmış. Müze Müdürlüğü olarak kaleyle ilgili tespitlerimizi yaptık. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili için çalışmalar başlatacağız."

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