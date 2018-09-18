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Erzurum'da 2 çocuk annesinin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 19:06 | Son Güncelleme

Aşkale ilçesinde iki gün önce kaybolan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Pınar Unus'u arama çalışmalarına sabaha kadar ara verildi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki gün önce kaybolan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Pınar Unus'u arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden devam edilecek.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Koşapınar Mahallesi'nde 16 Eylül'de öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Pınar Unus'u (34) bulmak için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına, jandarma, AFAD, özel harekat polis ekipleri ve mahalleliden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı.

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, "drone" desteğiyle arazideki çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına sabaha kadar ara verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşkale Erzurum kayıp anne Pınar Unus

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