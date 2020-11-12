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Erzurum’da 2 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 12:41 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanınyeni görüntüleri ortaya çıktı.Alınan bilgilere göre, Horasan şehir girişinde sanayi kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında Hikmet A.

Erzurum’da 2 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Erzurum’un Horasan ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın
yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre, Horasan şehir girişinde sanayi kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında Hikmet A. yönetimindeki plakası belirlenemeyen Doblo marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir traktöre arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan Hikmet A., Horasan İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Hikmet A. ve kazada hafif yaralanan traktör sürücüsü Osman Yıldırım, Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Kazaya ait ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzurum’da 2 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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