HABER

Erzurum'da 217,5 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 21:54 | Son Güncelleme

Ev eşyası yüklü kamyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da polis ekiplerinin kamyonda yaptıkları aramada ev eşyaları arasına gizlenmiş 217,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bu kapsamda Erzurum-Erzincan kara yolunda yaptıkları uygulamada M.Ç'nin kullandığı 65 ND 545 plakalı kamyon şüphe üzerine durduruldu.

Güvenli alana çekilen kamyondaki eşyaları indiren ekipler, narkotik dedektör köpeği "Çapkın" ile detaylı arama gerçekleştirdi.

Dedektör köpeğin araçtaki yatak odası eşyalarına tepki vermesi üzerine bu bölümde yoğunlaşan aramada, mobilyalar arasına gizlenmiş 217,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.Ç. ile eşyaların sahibi olduğu öne sürülen H.D. gözaltına alındı.

Yetkililer, ele geçirilen eroinin son 4 yıl içinde kentte yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı olduğunu bildirdi.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'
Bingöl'de domuz sürüsü köye indiBingöl'de domuz sürüsü köye indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çapkın eroin Erzurum Erzurum Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Mart yerel seçimi öncesi son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Kuşadası Körfezi’nde 8 saat içinde 13 deprem

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

İstanbul Zekeriyaköy’de doktorun yolunu kesip dehşeti yaşattılar

Doktorun yolunu kesip dehşeti yaşattılar!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.