Erzurum'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişi ve Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla "23 Temmuz Bisiklet Yarışı" yapıldı.

Erzurum Valiliği öncülüğünde kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yarışa 50 sporcu katıldı.

Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kalesi önünde hazırlanan alana gelen ve yarışa başlayan sporcular, güvenlik önlemleri eşliğinde Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'na kadar pedal çevirdi.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, gençler kategorisinde Önder Demir birinci, Abdullah Bakırcı ikinci ve Bilal Meral üçüncü olurken 35 yaş üstü kategorisinde ise Ömer Faruk Özler birinci, Gürkan Sönmez ikinci ve Yakup Koptaş da üçüncü oldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolasıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Memiş, Milli Mücadele ile ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla bisiklet yarışının düzenlendiğini belirterek, gerçekleştirilen bütün organizasyonların Erzurum'u tanıtmaya yönelik olduğunu vurguladı.