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Erzurum’da “ 2.Türk Oyunları Festivali” heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Valiliğinin iş birliğiyle Atatürk’ün Erzurum gelişinin 100.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Valiliğinin iş birliğiyle Atatürk’ün Erzurum gelişinin 100. yılı anısına düzenlenen "2. Türk Oyunları Festivali" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve 15 ilin belediye başkanının katılımıyla başladı.
Erzurum-Aşkale karayolunun 6. kilometresindeki 120 bin metrekarelik alanda gerçekleşen festivalde atlı cirit, atlı okçuluk, Gökbörü, Karakucak güreşleri, aba güreşi, aşık, mangala ve çocuk oyunları başta olmak üzere birçok geleneksel spor dalında 250 sporcunun katılımıyla büyük coşku yaşandı. Festival alanında bulunan oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evler büyük ilgi gördü. Oyunları izlemeye gelen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından da kızılcık şerbeti ve patates ikram edildi.
Festivalin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mehmet Özhaseki, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz 15 İlin Belediye Başkanı katıldı.
Festivalin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Milli Mücadele’nin 100. yılı anısına böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “ Yerel yönetimlerle birlikte buraya 15 ilin belediye başkanı ile geldik. İlk geldiğimiz andan itibaren Erzurumlu hemşehrimizin ilgisiyle karşılaştık. Bölge toplantımızı da Erzurum’da yapıyoruz. Biliyoruz ki üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya. Burada hiçbir zaman zayıf devlet yaşamadı. Türkiye şimdi de güçlü bir devlet. Seçimler öncesinde bakanlarımızın Avrupa’da toplantı yapmasına izin veriliyordu. Paramızla aldığımı S400’e bile karışıyorlar. Yaptırım yapamaya kalkıyorlar. Siz bilirisiniz bizim hedefimizde belli. Bu mukaddes şehirde milli mücadelenin 100. yılı anısına böyle bir programın olması çok güzel. Bu festival şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.
Özhaseki açılışın ardından alanda bulunan çadırları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

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