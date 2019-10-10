HABER

Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kamyonetle kaçırmak istedikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Yakutiye ilçesinde 5 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre yaşları 10 ile 15 arasında değişen Suriyeli A.J, F.N ile T.C isimli kız çocuklarını kamyonetle kaçırmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve dün çıkardıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli İ.G. ve S.H, bugün yeniden ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesine çağrıldı.

Cumhuriyet savcılığında, toplanan yeni deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda sorgulanan şüpheliler İ.G ve S.H sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Erzurum'da 5 Ekim'de yaşanan olayda Suriyeli 3 kız çocuğu iddiaya göre, kargo şirketinde şoför olarak çalışan İ.G ve beraberindeki S.H. tarafından kamyonetle kaçılmak istenmiş, şüpheliler aracın kasasındaki çocukların bağırmalarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yanıkdere mevkisinde yakalanmıştı.

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Afyonkarahisar’da el sanatları şöleni yaşanıyorAfyonkarahisar’da el sanatları şöleni yaşanıyor
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumluBakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum kaçırma kamyonet kız çocuğu Suriye tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika: AFAD duyurdu! Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan operasyona tam destek

Evlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destek

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik!

Havan atışı yapan teröristlerin aracı vuruldu! O anlar böyle görüntülendi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.