Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, dosyadaki tüm deliller kapsamında sanıkların sohbet adı verilen gizli toplantılara katıldıkları, himmet adı altında örgüte para verdikleri, örgüt liderinin talimatı sonrasındaki süreçte Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıklarından dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

G.Ş. ise hayatının hiçbir döneminde terör örgütü içerisinde bulunmadığını öne sürerek, "Vatanıma karşı hiçbir faaliyetim olmadı. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık M.İ, "Ne bankanın ne de bahse konu okulun örgütle bağlantısını bilmiyordum. Bilseydim bağlantı kurmazdım ve bu duruma düşmezdim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İddianamede, başka bir dosyada şüpheli sıfatıyla savunma yapan A.C'nin "Bir dönem akademik personele imamlık yapan Kemal kod isimli Kamil Servi'yle 2013'te tanıştım. 17/25 Aralık'tan önce öğrenci yurdunda yapılan sohbetlere zaman zaman katıldım. 17/25 Aralık'tan sonra sohbet grubunda A.B. ve G.Ş. ile M.İ. bulunuyordu. Sohbetlerde dini konular haricinde sosyal konularda da konuşmalar yapıldı. Seçimlerde oy verilecek parti ile ilgili telkinde bulunuldu. Zaman gazetesinin abone sayısını artırmak maksadıyla çevrelerindeki insanlardan bu gazeteye abone olmaları konusunda istekte bulunmaları husunda telkinde bulunuldu. Bank Asya'da yeni hesap açtırma veya var olan hesaplara para yatırılması hususu dile getirildi." beyanlarına yer veriliyordu.

Şüpheli sıfatıyla tanıklık yapan Y.K. beyanında, Erzurum il imamı olan İhsan İnal’ın kendisini Erzurum akademisyenler il abiliği görevine getirdiğini, 2014 Mayıs ayına kadar bu göreve devam ettiğini, Malezya ülkesine akademik konferans için akademisyenlerle birlikte gittiğini ve bu kişiler arasında A.B'nin bulunduğunu ve burada örgüte müzahir okulu da ziyaret ettiklerini, A.B'nin burs ve kurban tarzı faaliyetlerde bulunduğu kaydediliyordu.