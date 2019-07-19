HABER

Erzurum'da 3,8 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesi Richter ölçeğine göre 3, 8 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.

Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),(DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesi Richter ölçeğine göre 3, 8 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. İlçede 4 gün önce de 4,3 ve 3,8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmişti.
Oltu'da saat 14.20'de Richter ölçeğine göre 3, 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlçe merkezinde ve bağlı mahallelerde hissedilen depremden 17 dakika sonra da 1,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin merkez üssünün Oltu olduğu belirlendi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Bu arada Oltu ilçesinde 15 Temmuz günü saat 03.15'te 4.3, saat 07.20'de ise 3.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmişti.

Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...
Alanya'da fuhuş çetesine 5 tutuklamaAlanya'da fuhuş çetesine 5 tutuklama
Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehitHakurk'ta çatışma: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Avcılar'da intihar! Haberi alan gözyaşına boğuldu

Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.