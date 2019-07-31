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Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Tekman ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Tekman ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.57'de, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan deprem kaydedildi. Yerin 5,20 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü, 3,9 olarak ölçüldü. Depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise merkez üssü Tekman Aydınlı, depremin derinliği, yerin 6,1 kilometre olarak gösterildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nce depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak kaydedildi.

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