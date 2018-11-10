Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

ERZURUM, (DHA)- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 18.01'de merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,3 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Tam bin 810 kişi...
Hakkari'deki patlama hakkında yeni açıklama
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum