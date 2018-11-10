Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

ERZURUM, (DHA)- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 18.01'de merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,3 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

