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Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 19:29 | Son Güncelleme

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.01'de Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, ilçedeki Kuzgun Barajı yakınları olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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deprem Erzurum

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