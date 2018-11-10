Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.01'de Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, ilçedeki Kuzgun Barajı yakınları olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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