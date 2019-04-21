Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

AFAD ve jandarma ekipleri, Budaklı Mahallesi'nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, gece ara verdikleri çalışmalara sabah yeniden başladı.

Jandarma ekipleri dağlık arazi ile köyde, AFAD su altı arama kurtarma ekipleri de Kocasu Çayı'nda bot yardımıyla arama çalışması yürüttü.

Karaçoban ilçesinde oturan 4 yaşındaki Furkan Yiğit, 5 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuştu. Ailesi ve yakınları, küçük Furkan'ı bulamayınca jandarmadan yardım istemişti. Bunun üzerine Yiğit'in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

