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Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:22 | Son Güncelleme

Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için jandarma ekiplerince mahalledeki tüm evlerde arama gerçekleştirildi

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için jandarma ekiplerince Budaklı Mahallesi'ndeki evlerde arama çalışmaları yapıldı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca, Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 40 kişilik özel komando birliği, Furkan Y'yi bulmak için bugün de çalışma yaptı.

AFAD görevlileri, mahallenin alt kısmındaki Kocasu Çayı'nda, halat ve botlar yardımıyla yaptıkları aramada küçük çocuğa ait bir ize ulaşmaya çalıştı.

40 kişilik özel komando birliği dağlık arazide, jandarma ekipleri de mahallede arama faaliyeti yürüttü.

Jandarma ekipleri, mahalledeki tüm ev ve eklentileri ile ahırlarda detaylı arama gerçekleştirdi.

Aramalardan bugün de bir sonuç alamayan ekipler, havanın kararması dolayısıyla çalışmalara yarına kadar ara verdi.

Gözaltına alınan küçük çocuğun babası F.Y. sevk edildiği Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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