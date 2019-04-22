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Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

Karaçoban ilçesinde, 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin küçük çocuğun babası, amcası, dedesi ve babaannesi gözaltına alındı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası, amcası, dedesi ve babaannesi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Budaklı Mahallesi'nde 5 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde güvenlik güçlerince küçük çocuğun yakınlarının ifadelerine başvuruldu.

Bu ifadeler sonucu durumları şüpheli görülen Furkan Y'nin babası F.Y, amcası H.S.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi Y.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaybolan Furkan Y'nin bulunması için jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 5 gündür sürdürülen çalışmalarda da küçük çocuğa ait bir ize ulaşılamadığı öğrenildi.

Küçük Furkan'ın yakalanan yakınlarının ifadesi doğrultusunda ekiplerce kazı yapılan köy mezarlığında 3 yıl önce vefat eden bir çocuğun cesedine ait kemiklere ulaşıldı.

Mezar yerinin söz konusu çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin kaybolan Furkan Y'ye ait olmadığı belirtildi.

Kaybolan Furkan'ın bulunması için bugün ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği kaydedildi.

- Olay

Furkan Y, 5 gün önce Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'ndeki evinin önünde oyun oynadıktan sonra eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan ailesi ve yakınları, jandarmadan yardım istemişti.

Bunun üzerine Furkan Y'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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