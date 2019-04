Erzurum’da 40 bin ceviz fidanı ile yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen "Erzurum İlinde Ceviz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında Erzurum’un Uzundere ilçesinde çiftçilere erken don olayına dayanıklı 40 bin ceviz fidanı ile yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Uzundere güreş alanında gerçekleşen fidan dağıtım töreninde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’a geldikten sonra yaptığımız planlamalar çerçevesinde hedeflerimize ulaşmaya başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda vatandaşlara ve çiftçilere verdikleri sözü yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Vali Memiş, “Vatandaşlarımıza, çiftçilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmeye başladık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum ve gerçekten vatandaşlarımıza, çiftçilerimize yönelik somut desteklerde bulunmak beni ziyadesiyle memnun ediyor. Paydaşlarımızla, sayın milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İl Müdürlüğümüzle, bütün İlçe Müdürlüklerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarda kendimize bir hedef koyduk, dedik ki biz hayvancılıkta Erzurum’u yeniden bir numara yapacağız. Bunun için neler yapabileceğimiz yönünde bir strateji belirledik. Bu çerçevede bir kaynağa da ihtiyacımız vardı. Kaynak konusunda Allah’a şükürler olsun her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişti ve valilik bütçemize belirli bir miktarda ödenek gönderdiler. Biz bu ödeneği doğru yerlere kullanmaya gayret ettik. Hep istişare ettik, hep paylaştık ve akademisyenlere, üniversitedeki hocalara, paydaşlara hep danıştık ve yem bitkisi tohumu bitkisi desteği vermeğe karar verdik. Türkiye’de 81 vilayet içerisinde en fazla yem bitkisi tohumunu dağıtan yer Erzurum oldu. Biz bunu şu sebeple yaptık; hayvancılığın en önemli girdisi yem bitkisi. Yani siz hayvanınızı iyi besleyeceksiniz ki bundan gelir elde edeceksiniz, ürün elde edeceksiniz ve bunu satıp sermayeye dönüştüreceksiniz ve hayvancılığa devam edeceksiniz. Böylece geçiminizi bundan sağlayacaksınız. Biz bunu hesapladık. Daha önce görev yaptığım yerlerde de bunu uyguladım ve netice aldık” şeklinde konuştu.

“Bulunduğumuz coğrafya aslında Karadeniz sınırları içerisine giriyor, Erzurum’a göre rakımı daha düşük ve karakteristik özellikleri de biraz daha farklı” diye konuşan Vali Okay Memiş, şöyle devam etti: “Dolayısıyla bu bölgede siz değerli kardeşlerimizin yetiştirdiği ürünleri dikkate alarak bu bölgeyi de kendine özgü ürünlerle destekledik. Size dağıtacağımız ceviz fidanları Fernor Fernette denilen bir tür. İnce kabuklu, aroması, yağ oranı çok yüksek ve mayıs ayından sonra çiçek açıyor. Mayıs ayında çiçek açtığı için erken dondan da etkilenmiyor. Bunu bütün Türkiye’deki işin uzmanlarına sorarak yaptık. Burada 40 bin fidan dağıttık, seneye de 100 bine tamamlayacağız. Ceviz çok tüketilen bir bitki ama şimdi dağıtacağımız çiftçilerimize şunu söylüyorum; birincisi mutlaka damlama sulama yapmanız gerekiyor çünkü ceviz çok fazla su isteyen bir bitki. İkincisi havuz yapmanız lazım. Bu, al kardeşim ne yaparsan yap işi değil, biz bu işi profesyonelce yapacağız, hiç ziyan etmeyeceğiz çünkü çok ciddi kaynak ayırdık. Bu şekilde dikimini sağlamanızı özellikle istirham ediyoruz.”

Tarımla uğraşan vatandaşların ortaya çıkardıkları ürünlerden övgü ile bahseden Vali Memiş, ziraat mühendislerine de tavsiyelerde bulundu.

Çalışanların sahaya inip çiftçinin yanında olmasını isteyen Vali Okay Memiş, “Bana göre iyi hayvan yetiştiren çiftçi, bir sanatçıdır. Bana göre bir elma, armut ya da ceviz yetiştiren çiftçi bir sanatçıdır. Nasıl ki bir ressamın yaptığı tablo bir sanat eseri ise iyi bir hayvan yetiştiren çitçi, iyi bir ziraatçı da bir sanatçıdır. Son olarak tarımda çalışan arkadaşlarımdan bir ricam ve bir talimatım var. Hem veteriner, hem tekniker hem de ziraat mühendisi kardeşlerim lütfen çiftçilerin yanında olsunlar. Ayağında çizme eksik olmasın, aradığımızda arazide olsunlar. Dairede oturarak, sürekli evrak tanzim edilerek mühendislik yapılmaz, böyle netice alamayız. Bunu özellikle istirham ediyorum. Bu duygularla dağıtacağımız ürünlerin bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile kurum müdürleri çiftçilere sertifikalarını vererek ceviz fidanı ile yem bitkisi tohumu dağıttı.

Destek olan çiftçiler, proje kapsamında topraklarında ceviz yetiştiriciliği yapacaklarını belirterek, desteklerinden dolayı Erzurum Valiliğine teşekkür ettiler.