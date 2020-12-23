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Erzurum’da 439 adet sikke ele geçirildi

23.12.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da 439 adet sikke ele geçirildi

Erzurum’da yol uygulama noktasında bir araçta jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 439 adet sikke ele geçirildi.Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aşkale ilçesinde icra edilen yol kontrolünde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Erzurum’da yol uygulama noktasında bir araçta jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 439 adet sikke ele geçirildi.
Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aşkale ilçesinde icra edilen yol kontrolünde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 439 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi. Şüpheli adli makamlara sevk edilerek, hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kültür ve tabiat varlıklarının korunması maksadıyla ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.

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