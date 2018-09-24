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Erzurum'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

Erzurum'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da yurda yasa dışı yollardan giren 55 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Kuzey Çevre yolunda bir aracı durdurdu.

Araçta, Irak ve Pakistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili, M.S, S.S, İ.B. ve M.K gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve S.S tutuklandı. İ.B. ve M.K. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı konularak salıverildi.

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