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Erzurum'da 7 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 15:55 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Tortum ilçesinde yoğun tipi, sis ve buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Tortum ilçesinde yoğun tipi, sis ve buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi. LPG tankeri sürücüsü Muharrem Bayburtlu (41), aracının lastiğine zincir taktığı sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi, kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Erzurum-Artvin Karayolu üzerinde, Tortum'daki Güzelyayla Geçidi'nde meydana geldi. Artvin'den Erzurum yönüne gelen Muharrem Bayburtlu yönetimindeki 08 K 9135 plakalı LPG tankeri, yoğun tipi ve sisin de etkili olduğu bölgede, buzlanan yolda kaydı. Sürücü Bayburtlu aracı yolun sağına park edip, lastiklere zincir takmak için indi. Aracının lastiklerine zincir takmaya çalışan Muharrem Bayburtlu'ya karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HK 620 plakalı TIR, kayarak çarptı. Kazaya yolda seyreden 5 araç daha karıştı, ortalık savaş alanına döndü. Kazada, tanker sürücüsü Bayburtlu yaşamını yitirdi, diğer araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere götürüldü.

Zincirleme kazaya karışan araçlardan, Oltu ilçesine yolcu taşıyan minibüs kara saplanırken, 16 ABM 082 ve 25 FY 750 plakalı otomobiller kullanılamaz hale geldi. Hasar gören araçlar olay yerine gelen çekicilerle kaldırıldı. Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede ekipler, yolda biriken karları temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlattı. Jandarma ve polis ekiplerinin de bölgede başka kazalar yaşanmaması için önlem aldıkları belirtildi.

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