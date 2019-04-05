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Erzurum'da 7 ilçede seçimlere yapılan itirazlar reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından partilerce çeşitli nedenlerle 8 ilçede seçim sonuçlarına yapılan itirazlardan 7'si ilçe seçim kurullarınca reddedildi - Tekman ilçesinde ise AK Parti ve HDP'nin itirazları üzerine oyların yeniden sayılmasına devam ediliyor

Erzurum'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından partilerce çeşitli nedenlerle 8 ilçede yapılan itirazların 7'si, ilçe seçim kurullarınca kabul edilmedi.

Alınan bilgiye göre, yerel seçimlerin ardından AK Parti Karaçoban, Tortum, Olur, Karayazı ve Tekman ilçelerinde, İYİ Parti Aşkale, Köprüköy, Palandöken ilçelerinde, HDP Tekman'da, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi ise Köprüköy'de çeşitli nedenlerle ilçe seçim kurullarına itirazda bulundu.

Bu itirazları değerlendiren ilçe seçim kurulları Tekman'daki itiraz hariç diğer itirazları reddetti.

AK Partinin tüm sandıkların yeniden sayılmasını, HDP'nin ise geçersiz oyların tekrar sayılmasını istediği Tekman ilçesinde ise söz konusu partilerin itirazları kabul edildi.

Bu karar üzerine Tekman ilçesinde oyların yeniden sayımına başlandı.

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31 Mart Erzurum itiraz Red seçim

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