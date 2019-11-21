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Erzurum'da "8. Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 21:38 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "Bu çalışmaların temel amacı üniversitemizin toplumsal katkı alanında etkinliğini artırmaktır. Bu kapsamda şehrimizin ve STK'ların gelişimine beyin gücümüzle katkı yapmayı ve bu alandaki eğitim ve araştırma kaslarımızı geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Erzurum'da, 192 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla "8. Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı" yapıldı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Konuk Evi 2'de düzenlenen toplantıya, çok sayıda akademisyen, STK temsilcisi, dernek başkanları ile basın mensubu katıldı.

Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesinden Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu'nun yaptığı toplantıda, katılımcılar üniversiteden beklentilerini ve kentin kalkınmasıyla ilgili görüş ve fikirlerini belirtti.

Temsilcilerce iletilen görüş ve fikirlerin not alınıp ihtiyaçların belirlendiği toplantı sonuçlarının, 21-22 Aralık'da yapılacak "Şehir Arama Konferansı" ile somutlaştırılması hedefleniyor.

Toplantıda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve ihtiyaç analizine göre odaklanılacak "8. Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı"nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yükseköğretim Kurulunun "Yeni YÖK Vizyonu" çerçevesinde üniversitelerin rolünün iyi bilinmesi ve yol haritalarının buna göre şekillendirilmesi açısından bu toplantıların büyük önem taşıdığını vurgulayan Çomaklı, "Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve değerleri ile geleceğe yürürken, bu kapsamda Atatürk Üniversitemiz de Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm projesi ile somut çıktılara ulaşmıştır. Bugüne kadar 17 arama konferansı yapıldı ve önemli oranda ortak akıl oluşturuldu. Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı sistem tasarımları yapıldı ve 87 iş paketi üretildi. Yöneticilerle kültürel dönüşüm çalışmaları başlatıldı." dedi.

Çomaklı, üniversite için önemli bir dönüşüm sağlayacak ve kente büyük değer katacak söz konusu çalışmaları yürüten katılımcılara teşekkür etti.

- "Çalışmalarımızın temel amacı üniversitemizin toplumsal katkı alanında etkinliğini artırmaktır"

Bu kapsamda faaliyetlerin aralıksız sürdüğüne işaret eden Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Çalışmaların temel amacı üniversitemizin toplumsal katkı alanında etkinliğini artırmaktır. Bu kapsamda şehrimizin ve STK'ların gelişimine beyin gücümüzle katkı yapmayı ve bu alandaki eğitim ve araştırma kaslarımızı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın olgunlaştığı ve somut çıktı üretilmesi konusunda beklentilerin arttığı bu günde tasarımını gerçekleştirdiğimiz ve artık projelendirme aşamasına geldiğimiz 'ATA-KÖK' sistemini çalıştırmak istiyoruz. Bu benim üniversitemize dair idealimdir."

Erzurum Sivili Toplum Platformu Başkanı Mustafa Güvenli de Rektör Çomaklı'ya programdan dolayı teşekkür etti.

Kentin kayıpları araştırıldığında karşılarına beyin ve sermaye göçünün çıktığını belirten Güvenli, "Beyin ve sermaye göçü şehrin ekonomik anlamda gelişen Türkiye ölçeğiyle orantılı gelişimine engel oluyor. Beyin ve sermaye göçü olmasa daha güçlü oluruz." diye konuştu.

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