Erzurum'da 9 hastanın ameliyattan sonra enfeksiyon kapması

Erzurum'da bir hastanede katarak ameliyatı olan 9 hastanın enfeksiyon kapmasına ilişkin tıbbı ve idari yönden inceleme başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Ağustos Pazartesi günü Palandöken Devlet Hastanesinde göz doktoru tarafından muayene edilen 9 kişinin katarakt teşhisi konularak hastaneye yatırıldığı hatırlatıldı.

Hastaların bir gün sonra ameliyat edilip aynı gün serviste gözlem altında tutulduktan sonra reçeteleri yazılarak taburcu edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastalardan ikisi gözlerindeki ağrı şikayeti nedeniyle ameliyat sonrası hastaneye gelerek aynı doktora başvurmuşlar, yapılan muayene sonucu ameliyat edilen hastaların gözlerinde enfeksiyon belirtileri tespit edilmiştir. Aynı gün doktor tarafından ameliyat edilen diğer hastalar da aranarak kontrol edilmek üzere hastaneye davet edilmiştir, iki hasta hariç diğerlerine ulaşılarak hastaneye gelmeleri sağlanmıştır. Hastalardan 5'i ileri tetkik ve tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına sevk edilmiş, durumu nispeten iyi olan bir hasta Palandöken Devlet Hastanesine yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Ayrıca hastalardan biri de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına kendisi başvurmuş ve yatışı sağlanmıştır."