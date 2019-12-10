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Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

ERZURUM kent merkezinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10,4 dereceye kadar düşünce, kent merkezindeki ağaçlar kırağı tuttu.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM kent merkezinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10,4 dereceye kadar düşünce, kent merkezindeki ağaçlar kırağı tuttu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesinde 17,2, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 16, Ardahan 13, Kars 10,5, Erzurum kent merkezi 10,4, Ağrı 6, Iğdır 2,3 ve Erzincan'da 1,4'ü gösterdi.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar, büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Açık hava stüdyosuna dönüşen Atatürk Üniversitesi kampüsünde de öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca bazı iş yeri ve otomobillerin camları buz tuttu.
Bu arada, dün gece ve sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

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