Erzurum’da Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Çalıştayı düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından yurdun çeşitli illerinde düzenlenen ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’na 26-28 Nisan tarihleri arasında Erzurum ev sahipliği yapacak.

İbrahim Erkal Kongre Merkezinde düzenlenecek olan etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Halûk Dursun, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Temizyürek gençlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan “Gençlerle Baş Başa” programında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen öğrenciler alanında uzman isimlerle bir araya gelecek. ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Çalıştayı’nda ise tarihi mekanlar ve şahsiyetler başta olmak üzere, Anadolu’nun kültürel birliğinde önemli yere sahip olan ortak değerler ele alınacak. Gençlerde kültür, dil ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen program, yerinde incelemelerin yapılacağı ’Şehir ve Tarihi Alan İncelemeleri’ ile sona erecek.

