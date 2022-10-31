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Erzurum'da AVM'deki iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

31.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da, bir alışveriş merkezindeki (AVM) 5 farklı mağazadan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kentteki AVM'lerden birinde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbarda bulunulan mağazadaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.

AVM'den çıkmadan Ş.P'yi yakalayan ekipler, zanlının elindeki poşet içerisinde fatura ibraz edemediği 5 farklı mağazadan alınan ve aralarında kıyafet, parfüm ve kitaptan oluşan 20 farklı ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.P'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Şüpheli Erzurum hırsızlık

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