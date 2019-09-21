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Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 02:40 | Son Güncelleme

Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ayının saldırması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulubağ Mahallesi'nde Mustafa Öneş (81), evinin bahçesinde karşısına aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

Öneş'in yardım çığlıklarını duyan eşi Gülsün Öneş de bağırarak çevreki komşularından yardım istedi.

Mustafa Üneş'i ağır şekilde yaraladıktan sonra bahçeden kaçan ayı, bölgedeki bir arazide ceviz toplayan Ayşe ve Murat Yıldız çifti ile karşılaştı.

Karşılaştığı çifti de yaralayan ayı, daha sonra kaçıp uzaklaştı.

112 Acil Servis görevlilerince ilçedeki bir hastaneye kaldırılan yaralılar, daha sonra Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Mustafa Öneş hayattını kaybetti. Yıldız çiftinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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