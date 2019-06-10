Erzurum'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Erzurum'da 4'üncü kattaki evin balkonundan düşen çocuk, ağır yaralandı.

Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi'nde Mensur ve Zehra Işık çiftinin 2 yaşındaki oğlu Yusuf Işık, annesi uyuttuktan sonra yatağından kalkıp oturma odasındaki kapısı açık balkona çıktı.

Balkonun duvar korkuluğuna çıktıktan sonra dengesini kaybederek 4'üncü kattan düşen çocuk, ağır yaralandı.

Sokakta oynarken olayı gören çocuklar, durumu çevredekilere bildirdi.

Vatandaşların, olaydan habersiz ev işlerini yapan anne Zehra Işık'a ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, ambulansla minik Yusuf'u Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

