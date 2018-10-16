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Erzurum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

Palandöken ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada döner bıçağı ile yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesi 2. Marketler mevkisinde, akşam saatlerinde, restoran çalışanlarından oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A. ile Y.S. döner bıçağıyla yaralandı.

Tarafların olay yerine gelen polislerce yatıştırılması sonrası yaralılardan M.A. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, Y.S. ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga Erzurum

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