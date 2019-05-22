Erzurum'da boz ayılar yiyecek ararken görüntülendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, yiyecek arayan 3 boz ayı görüntülendi.

İlçede bir çok yabani hayvana barınma imkanı sağlayan Şenkaya Ormanı'ndaki hayvanlar, zaman zaman yiyecek bulmak için ormandan çıkıyor.

Özellikle havaların ısınıp çevrenin yeşile büründüğü ilkbahar ile birlikte açık alanlara çıkan yabani hayvanlar, görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçede son olarak 3 boz ayı, Şenkaya Ormanı'nın Şorik mevkisine indi.

Çevrede yiyecek ararken görüntülenen ayılar, bir süre ilgiyle izlendi. Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.

