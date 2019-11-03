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Erzurum’da boz ayıyı vurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:14 | Son Güncelleme

Erzurum’da Şenkaya ilçesi yakınlarında dolaşan yavru boz ayı, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi yolu Lehsor derede dolaşan boz ayı, önceki gün tüfekle vuruldu.

Erzurum’da Şenkaya ilçesi yakınlarında dolaşan yavru boz ayı, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi yolu Lehsor derede dolaşan boz ayı, önceki gün tüfekle vuruldu. Vurulan yavru dişi boz ayı telef oldu. Traktör ustası Eşref Kan, “Dün Şenkaya Gaziler Mahallesinde traktör tamiri yaptıktan sonra Oltu’ya dönerken Lehsor derede yol kenarında yaralı boz dişi ayıya rastladık. Milli parklara haber verdik fakat kimseye ulaşamadık. Sabah ayıyı merak ederek ayının yaralı olduğu yere tekrar gittiğimizde ayı ölmüştü” dedi.
Osman Kan ise “Yaralı ayıyı gördük. Önce araç çarptığını sandık yalnız ayının belden aşağı karın kısmında mermi izi bulduk birileri tarafından vurulmuş. Veterinere ve sosyal medyadan da çağrı yaptık ama kimse ilgilenmedi. Bu sabah geldiğimizde aynı yerde ölü olarak yatıyordu” diye konuştu.
Vatandaşlar 3 yaşında ve dişi olan ayıyı zevk için vuranlardan hesap sorulmasını istedi.

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