Erzurum’da buz şelalesinde nefes kesen tırmanış

6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanışı Festivali bugün Erzurum’da başladı. Tırmanışa katılan profesyonel dağcılar buz şelalesine nefes kesen bir tırmanış yaptı.

Erzurum’da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali" için kente gelen 38’i yabancı 120 sporcu şelalelere tırmanış yaptı.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen festival için Uzundere ilçesine gelen yerli ve yabancı 120 dağcı, sabahın erken saatlerinde gruplara ayrıldı. Dağcılar 17 farklı noktaya otobüsler ile giderken ulaşımın sınırlı olduğu kısımlarda ise yarım saatlik patika yürüyüşünün ardından tırmanış noktalarına ulaştı. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Fransa, Kırgızistan’ın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü dağcılar, profesyonel dağcılar gözetiminde buzdan şelalelere tırmanışlar gerçekleştirdi.

Bu organizasyondaki amaçlarının Erzurum’u buz tırmanışının merkezi haline getirmek olduğunu belirten festival organizatörü Çetin Bayram, "Uzundere’nin Cevizli Mahallesi’nde amfi tiyatro diye tabir ettiğimiz Türkiye’de ki en uzun, lojistiği, ulaşımı ve güvenliği en kolay olan şelalelerde dünyanın birçok yerinden gelen dünyaca ünlü dağcılar tırmanış gerçekleştiriyor. Bu sene 6’ncısını gerçekleştiriyoruz bu tırmanışın. Tortum ve Uzundere ilçesinde bulunan su yolu diye tabir ettiğimiz doğal oluşumlarda 6 yıldır bu tırmanışları gerçekleştiriyoruz. Amacımız Erzurum’un turizm ve sportif anlamda buz tırmanışının merkezi haline gelmesini sağlamak. Bu çalışmalar bu yıl artık meyvesini vermeye başladı. 38 yabancı yaklaşık 120 sporcumuz var. Toplamda 17 farklı şelalede zorluk derecesine göre insanların tırmanış yeteneklerine göre tırmanışları yapıyoruz. Tırmanışlar 25 metreden 300 metreye kadar değişen şelalelerimiz bulunuyor” diye konuştu.

Tırmanışın yapıldığı bölgede jandarma ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri de hazır bekledi.

