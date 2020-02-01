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Erzurum'da çığ düşmesi sonucu kaybolan kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:33 | Son Güncelleme

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu kaybolan kişi ölü bulundu

Erzurum'un İspir ilçesinde su arızasını gidermek için 4 arkadaşıyla gittiği dağda üzerine çığ düşmesi sonucu kaybolan kişi ölü bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Çamlıkaya Yavuzlar Mahallesi'ne 7 kilometre uzaklıktaki Gıznut Dağı'nda kaybolan Nevzat Bozdoğan'ın cansız bedenine ulaştı.

Bozdağan, gece arkadaşları Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Arsal ile bir haftadır yaşadıkları su sıkıntısını çözmek için Gıznut Dağı'na gitmiş ve burada çığ düşmesi sonucu kaybolmuştu.

Kar kültesi altından kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Yavuz, Korkmaz, Coşkun ve Arsal'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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